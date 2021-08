Torna "Cinema sotto le stelle" nella sua edizione "Estate 2021", dopo il successo della prima edizione, nel 2019, sempre nel bellissimo chiostro di Palazzo Simoncelli.

Tre gli appuntamenti fissati dall'amministrazione comunale, a cui ne seguiranno altri tre che verranno comunicati nei prossimi giorni, come spiegano il sindaco Enzo Perciballi e l'assessore alla cultura e spettacolo Anna Maria Fratarcangeli: «Il primo appuntamento è per venerdì 20 agosto alle ore 21 e vedrà la proiezione di "I Croods 2, una nuova era"; sabato 21 agosto, sempre alle ore 21, sarà la volta di "Spirit, il ribelle"; mentre domenica 22 agosto, stessa ora, sarà la volta di "School of Mafia".

L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti a sedere e sarà permesso previa esibizione del Green-pass, così come previsto dalle normative anti contagio da Covid-19».

«Viviamo in un periodo complicato - aggiungono il sindaco Perciballi e l'assessore Fratarcangeli - e quella che viene proposta è una rassegna cinematografica volta al coinvolgimento dei più piccoli e degli adulti. Sono sei le serate programmate e per il momento sveliamo i primi tre film, di cui due cartoni e una commedia brillante. La scelta di svolgerlo all'aperto, poi, permette di coniugare arte e cultura, valorizzando un luogo diverso dalla solita sala cinematografica, in questo caso il chiostro del Palazzo Simoncelli».