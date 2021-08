Il 22 luglio scorso era stato ufficialmente presentato dalla società dell'Atletico Terme Fiuggi, squadra impegnata nel torneo di Serie D, e lui, il giovane centrocampista Marco Tampwo, proveniente dalla Pianese, società toscana con la quale aveva disputato il campionato di Serie D, era felicissimo. Soprattutto perché avrebbe giocato anche vicino casa, visto che abitava a Mentana, vicino Roma. Purtroppo però il destino con lui è stato atroce. Domenica, infatti, il suo cuore ha cessato di battere e la giornata di festa del ferragosto, per il popolo sportivo della cittadina termale si è trasformata in tragedia.

La notizia della morte di Marco Tampwo, di soli 19 anni, ha sconvolto l'intera comunità locale. A cui in poche ore si è aggiunto anche l'intero mondo del calcio dilettantistico rimasto senza parole per la morte prematura del giovane calciatore. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui profili ufficiali delle società, ad iniziare da quella dell'Atletico Terme Fiuggi. Classe 2002, il ragazzo è deceduto a causa di un malore che purtroppo è risultato fatale. L'attaccante congolese si trovava all'interno della sua abitazione a Mentana, in provincia di Roma, quando all'improvviso, domenica, ha accusato i primi sintomi.

Immediatamente ha provato a recarsi in ospedale dove però non è mai arrivato. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il giovane, da poco tesserato con l'Atletico Terme Fiuggi abbia avuto un arresto cardiaco, ma sarà solo l'esame autoptico a fare chiarezza su quanto avvenuto. Il presidente Davide Ciaccia e tutto l'Atletico Terme Fiuggi «piangono il calciatore Marco Tampwo, arrivato da qualche settimana, e scomparso nel giorno del ferragosto prematuramente a soli 19 anni. Non abbiamo parole davanti ad una simile tragedia. Ciao Marco». Ora si attende la data delle esequie del povero ragazzo.