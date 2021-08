«A partire da venerdì - spiega il sindaco Daniele Natalia - Anagni tornerà ad essere, come ogni estate, la "città teatro" della Ciociaria con la XXVIII Edizione del Festival del Teatro medievale e rinascimentale che quest'anno sarà nel segno di Dante Alighieri a 700 anni dalla morte del sommo poeta».

«Ci saranno prosegue grandi nomi del teatro e del cinema come Sergio Rubini, graditi ritorni come quello della Compagnia dei Folli ed artisti di spessore per un viaggio nell'universo dantesco».

rassegna da non perdere.