La settimana appena trascorsa è stata una delle più calde registrate in provincia di Frosinone. E crescono gli allarmi per una situazione climatica sempre più insostenibile con eventi estremi che continuano a ripetersi.

«La pubblicazione dell'ultimo rapporto dell'Ipcc sui cambiamenti climatici avviene proprio in coincidenza con una settimana eccezionalmente rovente per il territorio della Ciociaria - ha commentato il circolo il Cigno di Legambiente - Ogni giorno che passa diventa sempre più chiaro che combattere la crisi climatica è la sfida cruciale dell'umanità di questo secolo. Azzerare le emissioni il più rapidamente possibile, senza se e senza ma, dovrebbe essere la priorità delle priorità, a tutti i livelli. La posta in gioco è troppo alta per poterci permettere di tergiversare ancora».

Secondo il circolo frusinate, «Frosinone è una delle città italiane a soffrire maggiormente delle ondate di calore estive. A quando un piano comunale di adattamento ai cambiamenti climatici?».

Il grande caldo, come ogni estate, ripropone il problema degli incendi. Fa notare Legambiente: «Quello degli incendi, che puntualmente ogni estate si abbattono con intensità e danni sempre maggiori soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, è un fenomeno complesso da analizzare e altrettanto difficile da contrastare, di fronte al quale è necessario trovare soluzioni in grado di governare questi eventi estremi».