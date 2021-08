Il weekend di Ferragosto ha portato un aumento dei nuovi positivi in provincia di Frosinone con +62, ma anche 45 negativizzati e nessun decesso. Complessivamente in tutta la regione i casi entrati a far parte della statistica sono stati 419. I nuovi casi positivi sono 55 in meno rispetto a lunedì 9 agosto; 0 decessi compresi i recuperi (-1), i ricoverati sono 493 (+37), le terapie intensive sono 70 (+3), i guariti sono 857. All'Inmi Spallanzani di Roma sono ricoverati 98 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. Lo ha evidenziato il bollettino di ieri, il numero 564, dell'Istituto per le malattie infettive. «Sono errrd21 i pazienti ricoverati in terapia intensiva aggiungono i medici Quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 2.960». Volgendo lo sguardo al panorama nazionale, sono 3.674 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Domenica erano stati 5.664. Sono 24 invece le vittime in un giorno, in lieve aumento rispetto alle 19 di Ferragosto. Sono 74.021 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Domenica erano stati 160.870.

Il tasso di positività è del 4,9%, in salita rispetto al 3,5% di domenica. Sono 404 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di 20 unità rispetto al 15 nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 32 (domenica erano 29). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.334, con un incremento di 172 unità rispetto al 15. Restano Sardegna e Sicilia le due regioni con il tasso di occupazione delle terapie intensive più alto in Italia, anche se stabile, rispettivamente al 10% e al 9%. Sul limitare quindi della soglia massima prevista dai nuovi parametri. È quanto risulta dai dati Agenas. Le due regioni hanno anche l'incidenza più alta in Italia pari al 147,93 e 140,16 per 100.000 abitanti. Per quanto riguarda i reparti ordinari è ancora la Sicilia ad avere la percentuale più alta, e sulla soglia massima, con il 15% seguita dalla Calabria con il 13%, dalla Basilicata con il 9% e dalla Sardegna con l'8%. In rialzo la Toscana a 6% (+1%).

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 6.833,il 34,1% in più rispetto alla settimana precedente, quando si era registrato un incremento del 14,7%. È cresciuto anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, dal 5,1% al 6,3%. Non si superavano i 6mila nuovi positivi in una settimana da tre mesi e mezzo: l'ultima volta nella settimana dal 26 aprile al 2 maggio, con 6.683 nuovi positivi). Il numero dei casi degli ultimi 7 giorni è quasi nove volte il numero dei nuovi positivi registrato nella settimana dal 21 al 27 giugno (784).

Open day junior

Sul fronte della campagna di vaccinazione proseguono gli Open Day Junior rivolti ai ragazzi nella fascia d'età compresa fra i 12 ed i 17 anni. Nello specifico: Asl Roma 1: da lunedì 16 agosto in diversi siti vaccinali della ASLRoma1 per info e prenotazioni https://bit.ly/3yKD2Ce. 19 agosto presso ospedale Sant'Andrea (ore 9-19), 23-24 agosto presso l'Eastman-Umberto I (ore 8.30-19.30); Asl Roma 2: 17-18-19 agosto presso il campus bio-medico (ore 14-19); dal 16 agosto presso hub La Vela (ore 14-20), corsia dedicata a fascia di età 12-19; 23 e 24 agosto dalle 9.30 alle 17.30 hub la Nuvola; Asl Roma 3: Dal 16 al 22 agosto dalle 9 alle 22 presso i centri della Asl Roma 3: Ostia, Polo natatorio; Fiumicino, lunga sosta; Roma, Via Cardano. 23-24 agosto presso l'hub Majorana (San Camillo-Forlanini – ore 8-20); Asl Roma 4: 21-28 agosto e 4 settembre dalle ore 8:30 alle 19 presso Porto di Civitavecchia, Casa della Salute di Ladispoli, Fiano Romano, Padre Pio Bracciano e Rignano; Asl Roma 5: dal 14 al 22 agosto Punto Vaccinale Tivoli Palazzo Cianti aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 14; Punto Vaccinale Palestrina Palaverde aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 14; Drive-In vaccinale Valmontone outlet aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 14; Punto Vaccinale Tivoli Scuderie Estensi giorno 21 dalle ore 14 alle ore 20 e giorno 22 dalle ore 9 alle ore 14; Punto vaccinale Valmontone Hospital aperto nelle giornate 14, 16, 18, 20 e 22 dalle ore 9 alle ore 14 (punto vaccinale dedicato al completamento del ciclo vaccinale – anche "eterologo" per utenti che hanno effettuato la prima dose AstraZeneca), tutte le info su https://bit.ly/3xMCHNW; Asl Roma 6: 17-18-19-20 agosto presso l'ospedale dei Castelli (ore 9-19), il 17-18 agosto presso l'ospedale di Anzio e Villa Albani (ore 16.30-21.30).

21 agosto dalle ore 11 alle ore 19 ad Ardea presso la sala consiliare "Sandro Pertini" Via Laurentina km 32,200 accanto alla scuola media Virgilio; Asl Viterbo: dal 16 al 22 agosto dalle 9:00 alle 17:00 presso centri vaccinali Santa Maria della Grotticella a Viterbo, Sala Mice a Civita Castellana, Centro diurno a Tarquinia e ospedale di Montefiascone; Asl di Latina: 21-22 agosto presso Abbvie, ex Rossi Sud, Itaca Formia (ore 8-20), sempre il 21 e 22 agosto presso Casa della Salute di Priverno, ospedale di Fondi e ospedale di Terracina (ore 14-20); Asl di Frosinone: 19 agosto presso l'ospedale Spaziani (ore 16-20). Per quanto concerne gli Open Day in agosto il programma per l'Asl di Frosinone prevede: 18-19 di agosto presso l'ospedale Spaziani (ore 9-13), 14-15-16-17 di agosto presso la Casa della Salute di Pontecorvo (ore 8.30-16.30).