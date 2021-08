Una mostra dedicata alla Madonna è stata allestita nella parrocchia di Santa Maria Maggiore e San Rocco.

"I volti di Maria" è il tema dell'esposizione che potrà essere visitata fino al 12 settembre. «Ovviamente, per i tanti legami con Pofi e la sua realtà religiosa, non poteva mancare l'immagine della Madonna della Sanità - si legge nel post della parrocchia pubblicato su Facebook - Ricordiamo per esempio la presenza pluridecennale del compianto arciprete don Dario Nardoni, del nipote Angelo Nardoni nella direzione della corale; come pure segnaliamo l'icona della Madonna della Sanità in territorio di Pofi all'altezza della via Casilina».

Dunque, una mostra interessante che soprattutto i fedeli non dovranno perdere. Infatti le opere resteranno esposte per circa un mese e tutti gli interessati avranno il tempo di ammirarle.