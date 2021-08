Come annunciato ieri è stata aperta, anche nella giornata del sabato, e sarà così per due volte al mese, l'isola ecologica di Cavariccio che garantirà questo primario servizio per la vasta area di Tecchiena. Presente all'appuntamento insieme agli operatori della società che la gestisce il sito, e cioè la "De Vizia", anche l'assessore all'ambiente Selenia Abbate. Una presenza per verificare sul posto l'andamento del servizio e soprattutto avere un contatto diretto con gli utenti.

«Ci tenevo a ringraziare - afferma la Abbate - la ditta incaricata e i suoi dipendenti, che nonostante il giorno prima di ferragosto hanno lavorato incessantemente nonostante l'alta temperatura e lo hanno fatto con il sorriso, aiutando i numerosi cittadini che sono giunti per scaricare i propri rifiuti ingombranti». Si è avviato così questo servizio anche nella giornata del sabato notizia attesa dai residenti della zona. L'assessore ha colto l'occasione per ricordare le prossime date di apertura fino a fine anno. «La prossima data di apertura dell'isola ecologica di Cavariccio sarà per agosto la giornata del 28 - ricorda - a settembre invece le aperture previste si faranno l'11 e 25, poi il 16 e 30 ottobre, il 13 e 27 novembre e l'11 dicembre». Si amplia l'offerta per la raccolta dei rifiuti nella popolosa zona di Tecchiena.