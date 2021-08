Ferragosto di fuoco, in tutti i sensi. Attimi di paura a Piedimonte San Germano, dove nella parte alta le fiamme hanno attaccato anche alcune zone residenziali rendendo necessaria l'evacuazione di alcune abitazioni. Distrutto pure un apiario. Le fiamme non hanno risparmiato neppure la zona del Pontecorvese e le montagne di Esperia. Vigili del fuoco e volontari in azione per ore. Il peggio sembra essere passato e sono in corso le ultime attività di spegnimento