L'Ufficio stampa della Asl ha diramato poco fa il bollettino di aggiornamento sulla situazione della pandemia in provincia di Frosinone. Il quadro che ne emerge non è affatto rassicurante, visto che i nuovi contagi continuano a cresce: "Nelle ultime 24 ore - scrive infatti la Asl - sono stati effettuati 438 tamponi in provincia di Frosinone. Abbiamo registrato 58 nuovi casi di positivi al SARS-CoV-2. I negativizzati sono 29. Non abbiamo registrato decessi.

La distribuzione dei casi nei comuni ciociari

CASSINO 6; FROSINONE 5; AQUINO, CECCANO,SAN GIORGIO A LIRI

4; ISOLA DEL LIRI, SORA, VEROLI

3; BOVILLEERNICA, CASTROCIELO, PONTECORVO, ROCCASECCA, SGURGOLA, VALLECORSA

2; ANAGNI, ATINA, AUSONIA, CASTELNUOVO PARANO, CASTRO DEI VOLSCI,CERVARO, COLFELICE, FERENTINO, FONTANA LIRI, GUARCINO, PASTENA, PIEDIMONTE SAN GERMANO, SAN GIOVANNI INCARICO, VILLA SANTA LUCIA