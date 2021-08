Spettacolare salvataggio in mare ieri pomeriggio a Marina di Minturno, dove un bimbo di dieci anni, di origine campana, ha rischiato di annegare.

L'episodio è avvenuto nel tratto di spiaggia libera ubicata vicina al lido Ragno, nella zona della Riviera di Levante. Si sono vissuti attimi di panico, ma la freddezza e la capacità dei due assistenti bagnanti del lido Ragno, ha evitato che si consumasse la tragedia.

Erano circa le quindici di ieri pomeriggio, quando il piccolo si è tuffato in mare, ma quasi subito ha accusato delle difficoltà, anche per le correnti che gli impedivano di riavvicinarsi alla riva.

I due assistenti bagnanti del lido Ragno Andrea Romano e Libero Romano, notando subito quanto stava accadendo, si lanciavano in acqua e riuscivano a riportare a riva il minorenne, fortemente spaventato per quanto era accaduto. Al salvataggio ha partecipato anche il bagnino del lido Topless, Luca Camerota. All'episodio hanno assistito diverse persone, alcune delle quali hanno dato anche una mano ai due bagnini, ma tutto, fortunatamente, si è concluso nel migliore dei modi. Si sono vissuti momenti di grande tensione e di paura per il bambino, vittima del cambiamento repentino delle condizioni del mare.

Il giovanissimo bagnante non ha avuto necessità di ricorrere alle cure dei sanitari, ma ha accusato uno shock causato appunto dal rischio che aveva corso poco prima. Apprezzamenti sono stati rivolti ai due bagnini del lido Ragno, i quali con il loro intervento sono riusciti ad evitare che la vigilia di Ferragosto fosse caratterizzata da una tragedia.

Quello di ieri è l'ennesimo salvataggio che si registra sul litorale di Minturno.

L'imprudenza delle persone e la poca attenzione del mare agitato e dalla presenza di correnti, purtroppo causa situazioni di questo tipo.

Fortunatamente il servizio di salvataggio sia degli stabilimenti balneari che delle spiagge attrezzate, ha evitato annegamenti.