Falò vietati nelle spiagge del Lazio, ma anche tante altre limitazioni per il ferragosto. La paura del Covid, il rischio per la variante delta, l'entrata in vigore del green pass rendono quella di quest'anno una festa dell'Assunta diversa. Previsti controlli, anche in borghese, da parte del personale di carabinieri, guardia di finanza, polizia di Stato e polizie locali per il rispetto delle norme antiassembramento e sulla certificazione verde. Le immagini delle località turistiche e degli assembramenti hanno messo in allarme considerato che, anche ieri, in Italia si sono contati 7.188 positivi, 34 morti e un tasso di positività al 2,8%.

Sul litorale laziale è in vigore come in altre parti d'Italia il divieto di accendere fuochi. A Prato di Campoli per oggi l'accesso è limitato a sole 500 auto. Pieni anche ristoranti e agriturismi, dove, per mangiare al chiuso - è bene ricordarlo - è necesario esibire il green pass. Come disposto dal ministero dell'Interno, per la giornata ci saranno controlli per verificare il rispetto delle disposizioni nate con l'intento di evitare provvedimenti più restrittivi per contenere l'emergenza Covid.



I vaccini

Intanto, si accelera sui vaccini. Il Lazio è a un passo dai 7,5 milioni di dosi somministrate. Ieri registrati altri 613 casi (+46) con 3 morti. I ricoverati restano 466 come venerdì, mentre i letti occupati nelle terapie intensive sono 68 (+2).

Nel Lazio, sulla base del monitoraggio settimanale del Governo, aggiornato al pomeriggio del 13, gli over 80 immunizzati sono il 94,61% (la media nazionale è del 91,31%), tra i 70 de i 79 anni sono il 90,76% (86,81% il dato nazionale), tra i 60 e i 69 anni sono l'86,80% (80,50% in Italia), tra i 50 e i 59 anni sono il 78,61% (72,13% il valore italiano). Nella fascia 16-19 anni gli immunizzati sono il 45% contro il 37,82% della media nazionale. Tra il personale sanitario la percentuale di immunizzati si attesta all'86,54% rispetto a una media nazionale del 94,34%. Invece, tra il personale scolastico la percentuale di immunizzati è dell'80,13% contro il 79,95% della media italiana.