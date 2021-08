In Italia oggi si registrano 7.188 nuovi casi di positività al Covid 19 e 34 decessi. Attualmente sono 3.101 i ricoverati (+68). Le persone in terapia intensiva sono invece 372. Sono 254.006 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 225.486. Il tasso di positività è del 2,8%, in lieve calo rispetto al 3,2% di ieri. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Sicilia (1.013), l'Emilia Romagna (765), la Toscana, (683), la Lombardia (676) e il Veneto (600).