Ultim’ora Ancora incendi tra Monte San Giovanni Campano e Castelliri: le fiamme non danno tregua Per il quarto giorno consecutivo è stato necessario l’intervento dei soccorritori per spegnere le fiamme. Giovedì scorso i roghi erano arrivati vicini alle abitazioni

N.F. 14/08/2021 19:30 letto 3 volte

Anche nella giornata di oggi le fiamme non hanno risparmiato i territori di Monte San Giovanni Campano e Castelliri. Per il quarto giorno consecutivo l'intervento a Collasturo e a Fraduemonti per spegnere le fiamme. Sul posto i vigili del fuoco e i volontari di protezione civile, tra cui il Nucleo di protezione civile Associazione nazionale carabinieri di Monte San Giovanni Campano. Giovedì scorso diversi cittadini sono stati costretti ad uscire dalle abitazioni. Le fiamme avevano infatti l'ambito molte case.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Segnala Notizia Vuoi segnalare situazioni di degrado nel tuo comune? Un incidente? Una sagra di paese? Una manifestazione sportiva? Ora puoi. Basta mandare una foto corredata da un piccolo testo per e-mail oppure su Whatsapp specificando se si vuole essere citati nell’articolo o come autori delle foto. Ciociariaoggi si riserva di pubblicare o meno, senza nessun obbligo e a propria discrezione, le segnalazioni che arrivano. Il materiale inviato non verrà restituito E-MAIL WHATSAPP

Contenuto sponsorizzato

Contenuto sponsorizzato