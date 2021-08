Vacanze degli anziani, il centro sociale di Ceprano che ha organizzato il soggiorno marino, ricorda gli ultimi dettagli ai partecipanti. La vacanza estiva è in programma dal 29 agosto al 7 settembre. Dunque, l'appuntamento è fissato per domenica 29 agosto, alle ore 8,30. La partenza della comitiva è prevista per le 9.

Chi vorrà depositare i bagagli il giorno prima potrà tranquillamente farlo. La struttura alberghiera scelta è il "Poseidon Beach", villaggio turistico sito a Marina di San Salvo.

La quota di partecipazione, che comprende la pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla colazione dell'ultimo, oltre al trasporto in bus granturismo e servizio spiaggia, è di 460 euro a persona in sistemazione matrimoniale o doppia; mentre è di 530 in camera singola. Il centro anziani, attraverso un promemoria già diffuso, ricorda di portare in primo luogo i medicinali e poi il carica cellulare; invece, bisogna lasciare gli oggetti di valore e poi ciascuno deve provvedere a se stesso in autonomia.

Una vacanza attesa, utile a molti pensionati per trascorrere giornate al mare in compagnia, all'insegna del divertimento e ovviamente in sicurezza.