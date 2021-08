40 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24 ore, su un totale di 434 tamponi. I negativizzati sono 16. Le vittime restano, fortunatamente, a quota zero.

Questi i numeri sull'andamento della pandemia in provincia diffusi nel quotidiano bollettino della Asl di Frosinone.

La situazione nei comuni

Frosinone registra il maggior numero di nuovi casi con 6 positivi in più. 5 ad Alatri e Cassino, 3 a Fiuggi. 2 nuovi positivi ad Amaseno, Anagni, Aquino, Ceccano, Isola del Liri, Piedimonte san Germano, Sgurgola e Sora.

Un caso in più a Castelliri, Castrocielo, San Giorgio a Liri, Serrone e Vallecorsa.

L'andamento

Ieri erano 26 i nuovi contagi in Ciociaria. 6 in più rispetto alle 24 ore precedenti, ma anche 21 in meno nel confronto con il dato della passata settimana a venerdì scorso (-11,35%). Resta lo zero alla voce decessi, mentre si rialzano il tasso di positività, ma con meno tamponi, e, leggermente, l'incidenza ogni

100.000 abitanti.