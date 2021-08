Grossa quercia crolla in via Capo d'Acqua a Cassino dopo le violente piogge del pomeriggio. Per fortuna in quel momento non stavano transitando né auto né ciclisti. Forte la paura.

Il grosso albero è crollato chiudendo completamente la strada. Per questo si è reso necessario, terminati la pioggia e il vento forte, allertare i soccorsi. Sul posto i tecnici del Comune di Cassino e i vigili del Comando della Municipale della città.

Un intervento complesso che ha permesso di riaprire la strada al traffico.