26 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24 ore u un totale di 474 tamponi. I negativizzati sono 47. Zero le vittime. Questi i numeri diffusi nel quotidiano bollettino della Asl di Frosinone sull'andamento della pandemia in provincia.

La situazione nei comuni

Cassino registra il maggior numero di nuovi casi con 4 positivi in più. Segue Piedimonte San Germano con 3. 2 ad Aquino e Isola del Liri.

Un positivo in più in ognuno dei seguenti comuni: Castelliri, Ceccano, Ferentino, Fiuggi, Frosinone, Monte San Giovanni Campano, Paliano, Pofi, Pontecorvo, San Biagio Saracinisco, Sgurgola, Supino, Trivigliano, Vallecorsa e Vallemaio.

L'andamento di ieri

Contagi dimezzati in 24 ore e scesi di due terzi in 48 ore. La curva epidemiologica in Ciociaria sembra destinata a virare verso il basso. E, dunque, potremmo

esserci lasciati alle spalle il picco. In diminuzione, per il secondo giorno consecutivo, il tasso di positività e l'incidenza per 100.000 abitanti su sette giorni.