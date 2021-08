Da qualche giorno ad Alvito in corso Gallio, nel centro storico del paese, ha aperto le porte un infopoint turistico allestito dalla Pro Loco Alvito. Il progetto stava a cuore alla Pro Loco Alvito ed è stato sostenuto anche dalla collaborazione del comune di Alvito.

Era da qualche mese che il progetto veniva curato, migliorato e sviluppato, e ora finalmente l'apertura del fondamentale punto di informazione turistico.

«Siamo convinti che questo sia un punto importantissimo di rilancio del turismo della Valle di Comino e di Alvito» scrivono i vertici della Pro Loco facendo notare, inoltre, che «la Valle, da qualche anno sta mettendo insieme le forze, mentre dietro la sinergia tra i vari soggetti interessati, amministrazioni e associazioni, privati e non, c'è un duro lavoro per creare un'offerta che sia la più ampia possibile. Un'offerta che deve essere valorizzata e trasmessa al turista in qualsiasi modo.

Crediamo – prosegue e conclude il comunicato- che ad affiancare le proposte online sia necessario un punto fisico dove convogliare, proporre e indirizzare il turista alle attività. Questa sarà la funzione dell'infopoint Valle di Comino Alvito. Vi aspettiamo ogni giorno in corso Gallio ad Alvito».