Continui i litigi per vedere il figlio. Sarebbe arrivato anche a insultare e a maltrattare l'ex moglie.

Diverse le volte che ha raggiunto l'abitazione e si è scagliato contro di lei. Queste le accuse nei confronti di un trentenne di Frosinone. L'uomo è stato così denunciato, ed è finito nei guai per maltrattamenti in famiglia. Il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento alla donna. Questa mattina nel tribunale di Frosinone sarà interrogato. Il frusinate è difeso dall'avvocato Antonio Ceccani.



I fatti

Stando alle accuse, la vicenda ha inizio quando i due, marito e moglie si separano. Iniziano i litigi per il figlio conteso. L'uomo si rende protagonista di episodi di violenza, di insulti alla donna. E così, stanca dell'atteggiamento dell'uomo, la ex lo denuncia alla polizia. Il trentenne viene così raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento.



L'interrogatorio

Questa mattina, come detto, sarà interrogato nel tribunale di Frosinone. Per lui l'accusa è di maltrattamenti in famiglia e il conseguente provvedimento che vieta di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla sua ex, alla sua abitazione. Provvedimento che gli è stato notificato l'altro ieri dagli agenti della polizia. Il frusinate si è affidato all'avvocato Antonio Ceccani per far valere le proprie ragioni e sicuramente per chiedere di poter vedere il figlio.