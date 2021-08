Fiamme alte metri visibili fino all'autostrada.

Attimi di paura a Castrocielo per un incendio che sta bruciando la vegetazione di monte Asprano, versante castrocielese.

Il rogo sta avanzando in direzione della cima della montagna, ma c'è stata molta apprensione per la presenza in zona di alcune abitazioni e dell'istituto Rsa "Piccole Suore Sacra Famiglia".

Ma oltre allo spavento iniziale non c'è stato bisogno di evacuare nessuno.

Subito sono partiti i soccorsi: sul posto vigili del Fuoco e protezione civile impegnati a domare le fiamme, ma anche carabinieri e amministratori comunali.