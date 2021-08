20 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24 ore, su 520 tamponi. 25 negativizzati. Fermo a quota zero il dato sui decessi. Questi i numeri che fotografano l'andamento della pandemia in provincia resi noti nel bollettino della Asl di Frosinone

Numeri in calo contro i 40 di ieri e i 62 di martedì. Scende il tasso di positività. Dopo i picchi si assiste a una nuova fase del Covid. I primi tre giorni di questa settimana, infatti, presentano numeri praticamente identici alla precedente. L'unica diversità sta nel fatto che sette giorni fa al mercoledì i casi erano in crescita, mentre ieri erano in diminuzione.

La situazione nei comuni

Frosinone registra 3 nuovi positivi, 2 ad Anagni, Ausonia e Vallecorsa. Un nuovo positivo in ognuno dei seguenti comuni: Alatri, Aquino, Boville Ernica, Cassino, Ceccano, Ceprano, Ferentino, Isola del Liri, Pontecorvo, San Giorgio a Liri, Sant'Andrea del Garigliano.