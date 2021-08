Urla di donna, pugni, mani sul volto, armi di fortuna come bastoni e transenne. Sono solo alcune delle immagini che stanno facendo il giro del web e che riprendono l'ennesimo episodio di violenza nel territorio pontino.

Questa volta teatro del tetro e agghiacciante spettacolo è Ponza, e nel mirino degli inquirenti sono finite 5 persone, tutte identificate, come gli autori di una rissa apparentemente per futili motivi. Tra i fautori dell'aggressione, ci sono 3 persone originarie di Ponza, un padre, un sessantenne, con i suoi due figli poco più che ventenni, uno classe 97 l'altro 94, mentre gli altri due ventenni, classe 2000 uno e 97 l'altro, provenivano dalla provincia di Roma.

Le segnalazioni da parte di coloro che hanno assistito all'aggressione ai carabinieri della locale tenenza, sono arrivate nel pomeriggio, quando, a causa a quanto sembra di un paio di infradito prese per sbaglio, hanno cominciato a volare prima insulti, poi botte e le sprangate.

A dividere i 5 oltre che le rispettive famiglie, anche i carabinieri intervenuti sul posto per sedare gli animi.

Tutti e 5 sono stati denunciati per rissa, e 4 di loro hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere presso il poliambulatorio dell'isola, dove sono state diagnosticate lesioni giudicate guaribili in 7 giorni salvo complicazioni.