Terribile schianto in via Sant'Angelo, in zona Folcara. Sul posto carabinieri, 118 e vigili del fuoco.

Ci sarebbero stati almeno tre feriti di cui uno in gravi condizioni per cui si è reso necessario il trasferimento in eliambulanza in un ospedale della Capitale. Gli altri sono stati trasportati invece all'ospedale Santa Scolastica.

Traffico in tilt lungo l'arteria che collega Cassino ai comuni della Valle dei Santi.