Con l'auto contro un albero, muore una 19enne. Il drammatico incidente stradale è avvenuto ieri sera, poco prima delle 23, nel comune di Scarlino, in provincia di Grosseto, sulla strada provinciale delle Collacchie.

Sul posto intervenuti l'ambulanza medicalizzata di Follonica e l'elisoccorso Pegaso 2 ma per la 19enne purtroppo i soccorsi sono stati vani.

La vittima è S.D.A., la ragazza era in vacanza in Maremma e si era appena diplomata al liceo linguistico. Da una prima ricostruzione nell'incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli.