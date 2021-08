Dopo i picchi si assiste a una nuova fase del Covid. I primi tre giorni di questa settimana, infatti, presentano numeri praticamente identici alla precedente. L'unica diversità sta nel fatto che sette giorni fa al mercoledì i casi erano in crescita, mentre ieri erano in diminuzione. In calo anche i posti occupati dei ricoverati per Covid, 11 e tutti a Malattie infettive, mentre non ci sono pazienti colpiti dal virus in terapia intensiva. Gli ospedalizzati sono tutti non vaccinati. Sul fronte della cvaccinazione, si cerca di accelerare ancora per convivcere gli ultimi indecisi e puntare sulle fasce più giovani.

Da questo punto di vista può aiutare la disciplina sul green pass con molti, soprattutto tra i giovani, che spinti dal desiderio di frequentare i posti dove la certificazione è richiesta hanno deciso di vaccinarsi. Non a caso, quando provvisoriamente è stato istituito il numero per le prenotazioni vaccinali (opra il sito è di nuovo on-line), causa attacco hacker, l'Asl di Frosinone è quella che ha visto, Roma esclusa, i numeri più grandi.



La giornata

I 40 positivi registrati nell'ultimo bollettino sono, allora, 22 in meno rispetto a quello precedente. Il trend attuale è 16 positivi lunedì, 62 martedì e 40 ieri per un totale di 118 a una media, nell'arco delle 24 ore, di 39,33. Al 4 agosto, invece, i contagiati erano 120, a 40 di media. La speranza è che il picco sia stato raggiunto e che i numeri ora si preparino a riprendere la direzione verso il basso. La progressione delle ultime settimane, infatti, indica che i casi sono aumenti del 183,33% dal periodo 5-11 luglio alla settimana 12-18 luglio, del 145,09% nel confronto tra i giorni 12-18 luglio e 19-25 luglio, del 79,2% tra le settimane 19-25 luglio e 26 luglio-1° agosto, del 9,37% nel periodo 26 luglio-1° agosto in relazione all'ultima settimana. Ora, ma solo su tre giorni, si assiste a un meno 1,66%.

I 40 positivi di ieri sono 8 di Frosinone, 5 di Esperia, 3 di Sora e San Vittore del Lazio, 2 di Alatri, Anagni, Aquino, Castelliri e Pontecorvo, 1 di Arpino, Casalvieri, Castrocielo, Ceccano, Fontana Liri, Morolo, Pignataro Interamna, Ripi, San Giorgio a Liri, Trivigliano e Vallecorsa.

Ad agosto, finora, si registrano 411 casi a una media di 37,36 al giorno. Già sorpassata la quota finale di luglio, 384 a una media di 12,38, per non parlare di giugno, archiviato a 189 a una media di 6,3. Con questo ritmo si rischia di mantenere il dato di maggio, terminato a 1.061 a una media di 34,22. Ma la speranza è che il trend si stia per invertire e scendere così sotto i 30 casi giornalieri nella seconda e terza parte del mese.

Mese che (con il solito distinguo della mancanza del dato del 3 agosto a causa dell'attacco hacker), fino a questo momento, presenta 57 casi a Frosinone contro i 55 di tutto luglio. Poi 32 casi a Cassino, il doppio di luglio, 28 a Ceccano, in questo caso in calo dai 40 di luglio, 21 a Pontecorvo (9 a luglio), 19 ad Aquino (3), 10 a Roccasecca (12), 9 a Ferentino (35), 9 a Paliano (3), 8 a Sora (14), 8 a Sgurgola (2). Negli ultimi sette giorni, invece, abbiamo 34 positivi a Frosinone, 16 dei quali il solito 4 agosto, 19 ad Alatri, 17 a Aquino, Cassino, Ceccano e Pontecorvo, 9 a Paliano, 8 a Sgurgola.



Gli indicatori

Il tasso di positività, nonostante la riduzione del numero dei tamponi, scende dal 9,58% dell'altro ieri al 7,36%. Mercoledì scorso era al 9,50%. L'incidenza ogni 100.000 abitanti per sette giorni cala anch'essa a 50,94 il valore più basso dai 48,64 di lunedì 2 agosto.

Guariti e tamponi

Sono altri 33 i negativizzati, 87 in tre giorni. Numeri così non si vedevano dall'inizio di giugno. Ieri, invece, sono tornati a scendere i tamponi, da 647 a 543 in 24 ore, e da 673 a 543 da mercoledì a mercoledì. In questi tre giorni sono 1.466 contro i 1.421 al 4 agosto.

Sempre in tema di tamponi, la Asl di Frosinone comunica che «a partire dal 16 agosto gli esiti dei tamponi molecolari/antigenici potranno essere ritirati dal giorno successivo, dal lunedì alla domenica dalle ore 13 alle ore 17, presso le seguenti sedi. Distretto A: postazione Cup, presidio sanitario Anagni; distretto B: postazione Cup, ex ospedale viale Mazzini, Frosinone; distretto C: postazione Cup, ospedale Sora; distretto D: postazione Cup ospedale Cassino». Il 15 agosto, il ritiro potrà essere effettuato esclusivamente al cup di Frosinone.