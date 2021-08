Cade dal balcone, grave un diciassettenne di Frosinone. L'incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 8.30, in un appartamento in via Mola Vecchia nella parte bassa del capoluogo.

Il giovane è stato trasportato con l'eliambulanza al policlinico Agostino Gemelli di Roma. Sul posto il personale medico che ha prestato le prime cure al ferito, gli agenti della polizia per tutti gli accertamenti del caso. I poliziotti stanno raccogliendo testimonianze per cercare di ricostruire l'accaduto. D'ausilio potrebbero essere anche le telecamere della zona.