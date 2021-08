Fa troppo caldo e anche le isole pedonali vengono spostate in avanti. Un modo per incentivare le passeggiate domenicale ritardate qualche ora più in là per effetto delle elevate temperature che insistono sul capoluogo.

Lo ha deciso il Comune di Frosinone in previsione dell'ondata di calore che già sta avvolgendo la Ciociaria. Ma non solo il provvedimento sarà esteso a tutta l'estate. L'amministrazione comunale rende noto che, «a seguito dei picchi registrati dalle colonnine delle temperature esterne, nel corso degli ultimi giorni, oltre che delle previsioni meteo relative al periodo più torrido dell'anno, ha deciso di posticipare alle 17.30 l'inizio dell'orario delle isole pedonali domenicali, sia nella zona bassa, di via Aldo Moro, che nella parte alta della città, nella zona compresa tra corso della Repubblica e largo Turriziani».

«Il provvedimento - ricorda il Comune - sarà in vigore già da domenica prossima, 15 agosto, fino a domenica 12 settembre, mentre nel periodo successivo riprenderà il normale orario pomeridiano delle isole pedonali, dalle 15, rimanendo invariato quello al mattino, dalle 10 alle 13». Una scelta salutare per venire incontro alle esigenze di chi sfrutta le isole pedonali per una passeggiata all'aria aperta.

Secondo l'amministrazione comunale, «anche grazie all'introduzione delle isole pedonali, nel corso degli ultimi anni, è stato attenuato l'impatto del Pm10 e delle altre polveri sottili sulle zone interessate dal passeggio e, contestualmente, sono state sperimentate dai cittadini nuove forme di socializzazione, durante il fine settimana, nei viali del centro urbano, liberati dalla presenza delle autovetture».