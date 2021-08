Rogo all'aeroporto di Aquino, il sindaco Mazzaroppi non le manda a dire. «Non è più possibile tollerare crimini di questo tipo che mettono a rischio le vite umane e le infrastrutture» scrive sulla sua pagina.

E riflette su un gesto senza pietà, commesso proprio mentre si stava realizzando un «gran gesto di solidarietà per la Sardegna devastata dal fuoco».

Davvero molto dure le parole rivolte al piromane che non esita a definire «ignobile infame».

Non potevano mancare i ringraziamenti a coloro che hanno evitato il peggio: «Ringrazio, come sempre, gli straordinari vigili del fuoco, il nostro gruppo di Protezione civile (con Marco, Giuly Di Fazio e Pasquale Marsella), la Polizia locale (con Vilfredo Di Nardi),il gruppo Anc di Castrocielo e i vigili in congedo di Piedimonte per il tempestivo intervento e i cittadini che hanno allertato. Tante persone per la sicurezza del territorio» ha affermato.