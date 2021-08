Un grave incidente si è verificato ieri mattina alle prime luci dell'alba, attorno alle sei, nel territorio di Fondi lungo la strada provinciale Fondi-Lenola. La dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione ed è al vaglio dei carabinieri della Tenenza di Fondi, coordinati dalla Compagnia di Terracina.

Per cause che restano dunque da appurare, si sono scontrati tre veicoli: un pick up, un camioncino e un'automobile. Quattro in totale le persone rimaste ferite. Per il conducente del pick up, un uomo di 62 anni di Vallecorsa, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. L'uomo, dopo il primo soccorso, è stato quindi trasportato in elicottero all'ospedale "San Camillo" di Roma.

Per le altre persone rimaste coinvolte nel sinistro – un uomo classe ‘61 di Fondi e due persone di Lenola, una ragazza del ‘90 e un ragazzo del 1987 – ferite fortunatamente meno gravi. Sono comunque dovuti ricorrere alle cure del personale sanitario dell'ospedale "Alfredo Fiorini" di Terracina.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti, oltre al 118, i carabinieri della Tenenza di Fondi, guidati dal tenente Emilio Mauriello. I militari dell'Arma, coordinati dalla Compagnia di Terracina diretta dal capitano Francesco Vivona, hanno effettuato tutti i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell'incidente.