Paura nella tarda serata di lunedì per un uomo di Coreno alla guida della sua Focus. Per cause ancora al vaglio dei militari di Pontecorvo e dei colleghi della stazione di San Giorgio, un uomo di Coreno avrebbe perso il controllo della sua auto, una Focus, finendo contro lo spartitraffico.

Quindi, in poco tempo, il ribaltamento: la vettura, all'altezza del bivio per Esperia, in territorio di San Giorgio sulla Cassino-Formia si è ribaltata, adagiandosi su un lato.

La superstrada, poco dopo le 23, è rimasta chiusa per consentire ai soccorritori di intervenire. L'uomo, un cinquantacinquenne di Coreno, è stato estratto dai vigili del fuoco e trasferito al Santa Scolastica per gli accertamenti del caso. L'auto è stata recuperata con la contestuale riapertura al traffico.