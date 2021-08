Una donna di 60 anni è caduta dalla finestra della sua abitazione mentre era intenta a pulire i vetri: paura ad Isola del Liri. Sul posto è subito arrivata la macchina dei soccorsi, è accaduto questa mattina nell'area dell'ex cartiera Boimond. Ad atterrare sul posto anche un mezzo aereo dell'Ares 118, presenti pure le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che la donna sia caduta mentre era intenta a pulire le finestre di casa. Fortunatamente non è stato necessario il trasferimento in un'altra struttura ospedaliera: la 60enne è stata portata al nosocomio sorano per le cure del caso.