Aveva trascorso la serata con amici a Terracina, stava tornando a casa, a Giuliano di Roma, quando è rimasta coinvolta in un incidente sulla Monti Lepini, nel territorio di Prossedi. Un volo con l'auto di circa cinque, sei metri nella scarpata. Auto distrutta. Ma per fortuna la donna, una trentenne residente a Giuliano di Roma, non ha riportato gravi conseguenze. È stata lei a chiamare gli amici e a chiedere aiuto.

La giulianese è stata trasportata all'ospedale di Terracina pe le cure del caso. Sul posto oltre agli operatori del 118 sono intervenuti i carabinieri di Maenza e i vigili del fuoco di Frosinone e Terracina.



La ricostruzione

Una scena spaventosa apparsa ai primi soccorritori. Il rumore dello schianto dell'auto è stato avvertito anche da alcune persone che si trovavano in un albergo poco distante dal luogo dell'incidente. Sono subito arrivati sul posto e hanno visto la macchina completamente distrutta e hanno temuto il peggio per il conducente.

Ma come detto, la ragazza, per fortuna, non è in pericolo di vita. Era cosciente ed è stata proprio lei a chiamare e a chiedere aiuto agli amici che aveva salutato poco prima dopo aver trascorso una serata insieme a mare.



I soccorsi

Sul posto sono intervenuti il personale medico che dopo le prime cure ha accompagnato la trentenne all'ospedale di Terracina per le ferite riportate, i vigili del fuoco di Terracina e Frosinone e i carabinieri di Maenza per i rilievi di rito.