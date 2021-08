Due incidenti in poche ore a Cassino, feriti lievi e tante polemiche. Il primo tra via Cimarosa e via Pascoli, nel pomeriggio di lunedì. A impattare due utilitarie. Per fortuna, nessun ferito grave, solo danni ai mezzi.

Qualche ora più tardi, all'incrocio tra viale Dante e via Pascoli un nuovo schianto: questa volta ad avere la peggio è stato un giovane alla guida di una moto. Nell'impatto con un'Audi ha riportato alcune ferite al bacino.

Immediato l'arrivo sul posto di 118 e agenti di polizia del Commissariato di Cassino. Il giovane motociclista è stato visitato e trasportato in ospedale. Per lui cinque giorni di prognosi. Ma le polemiche sono schizzate alle stelle per l'incrocio "maledetto", già teatro di altri incidenti, anche molto violenti. Segnaletica scarsa e poca manutenzione tra i disagi contestati: «I segnali stradali sono coperti dalle piante e le segnalazioni inoltrate sono rimaste disattese, serve maggiore attenzione per quel tratto» hanno ribadito i cittadini.