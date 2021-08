Balzo in avanti dei contagi al Covid. In sole 24 ore sono passati da 16 a 62. Per la seconda volta in sette giorni varcata la soglia dei sessanta. Nell'elenco anche 34 negativizzati e nessuna vittima. I ricoverati restano 12.

La profilassi

Prosegue la corsa al vaccino. Sarà l'impulso del green pass, ma in tanti anche ieri si sono accodati all'hub della Prima Sole Components a Torrice. Fissato al 19 agosto l'open day junior, dedicato alla fascia d'età 12-17, all'ospedale Spaziani (ore 16-20) con vaccino Pfizer (100 dosi disponibili). Prima ancora il 14-15-16-17 a Pontecorvo per gli over 12 dalle 8.30 alle 16.30 e allo Spaziani, sempre over 12, dal 18 al 19 agosto, dalle 9 alle 13. In entrambi i casi con Moderna, con accesso diretto senza prenotazione e 100 dosi giornaliere disponibili.



La giornata

I 62 casi sono il massimo dell'ultimo periodo, secondi solo ai 64 del 4 agosto. Prima di allora non capitava di andare oltre i sessanta dai 62 del 12 maggio. Qualche giorno prima, invece, il 9 maggio il dato si era posizionato a 64. Sono 27 i comuni che registrano almeno un caso, ma il grosso è concentrato in quattro: Cassino e Frosinone a 7, Alatri a 6, Pontecorvo a 5. A scendere Arce e Supino a 4, Sant'Elia Fiumerapido e Sgurgola a 3, Aquino, Castro dei Volsci, Ceccano e Ferentino a 2, poi Anagni, Ceprano, Cervaro, Collepardo, Isola del Liri, Patrica, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Ripi, Roccasecca, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, Sant'Apollinare e Vallecorsa a 1. La settimana si apre con 78 casi, a una media di 39. Martedì scorso erano 56 per cui l'incremento attuale è del 39,28%. Al 27 luglio i contagi erano 29.

L'incremento è del 168,96%.

Ad agosto si contano, invece, 371 casi a 37,1 di media. Una media superiore a quella di maggio, 34,22, chiuso con 1.061 totali. Luglio, invece, era finito con 384 contagiati a una media di 12,38.

Dall'inizio del mese Frosinone ha 49 casi (a luglio erano stati 55), Cassino 32 (16), Ceccano 27 (40), Alatri 21 (17), Pontecorvo 19 (9), Aquino 17 (3), Anagni 11 (8), Roccasecca 10 (12), Ferentino 9 (35), Paliano 9 (3), Sgurgola 8 (2), Castro dei Volsci 6 (1) e Supino 6 (4).



Gli indici

Con l'impennata dei casi rispetto a martedì scorso, risale l'incidenza ogni 100.000 abitanti per sette giorni. Ieri era a 55,97 il valore maggiore dopo il 59,54 di giovedì scorso. Sette giorni fa era a 52,62 e quattordici a 29,56. Andando più indietro, il 20 luglio era a 12,58 e il 13 luglio a 3,98. Da allora e, dunque, in poco meno di un mese l'incremento è stato del 1.306%.

Anche il tasso di positività risale e si issa al 9,58%. La settimana, ma con molti meno tamponi, si era aperta al 5,79%. Il valore di ieri è il più alto dal 10% del 1° agosto. Questo mese sta viaggiando a una media di 7,48%. A luglio si era attestato a 1,93.



I guariti

Sono 34 i negativizzati dopo i 20 di lunedì. Da cinque giorni il valore è uguale o superiore a 20. I 34 di ieri sono il valore più alto dai 41 del 2 giugno e pareggiano il dato del 4 giugno. Si risente della ripresa dei contagi da metà luglio.

I tamponi

Dopo la battuta d'arresto della passata settimana sembrano in ripresa i test eseguiti. In due giorni se ne contano 923 e 175 in più rispetto a martedì scorso.