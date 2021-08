Coltivazione, produzione e detenzione di sostanze stupefacenti, i carabinieri del Norm hanno arrestato un 28enne di Anagni.

I fatti

Ieri ad Anagni i Carabinieri del NORM, nel corso di servizi di controllo del territorio in vista delle festività di ferragosto, hanno arrestato F.M., 28enne del posto, per coltivazione, produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. Il giovane, già censito per analoghi reati, fermato durante un posto di controllo mentre era alla guida della sua autovettura, assumeva un atteggiamento irrequieto e nervoso tale da insospettire i militari ed indurli ad eseguire un'immediata perquisizione veicolare e personale che consentiva il rinvenimento di circa 13,50 grammi di hashish abilmente occultati all'interno del veicolo.

I Carabinieri hanno successivamente eseguito una perquisizione domiciliare presso l'abitazione del giovane rinvenendo un ulteriore quantitativo di droga e specificatamente 117 grammi di hashish, 43,60 grammi di marjuana e materiale vario idoneo al confezionamento delle dosi da immettere sul mercato locale.

Lo stupefacente ed il materiale sono stati sequestrati mentre il 28enne, dichiarato in stato di arresto, è stato ristretto presso il proprio domicilio in attesa di celebrazione del rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Frosinone.