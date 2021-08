L'effetto della variante Delta continua a farsi sentire anche in Ciociaria. Oggi boom di nuovi positivi che, come riporta il bollettino Asl sono 62 su un totale di 647 tamponi. I negativizzati sono 34. Torna fortunatamente a quota zero il dato sui decessi dopo le due vittime registrate ieri.

La situazione nei comuni

Cassino e Frosinone registrano 7 positivi in più, Alatri 6, Pontecorvo 5, Arce e Supino 4. 3 nuovi casi a Sant'Elia Fiumerapido e Sgurgola, 2 ad Aquino, Castro dei Volsci, Ceccano e Ferentino.

Un positivo in più in ognuno dei seguenti comuni: Anagni, Ceprano, Cervaro, Collepardo, Isola del Liri, Patrica, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Ripi, Roccasecca, San Biagio Saracinisco, San Donato Val Di Comino, San Giorgio A Liri, Sant'Apollinare, Vallecorsa.

Il confronto con ieri

16 i nuovi positivi in provincia

di Frosinone registrati nel bollettino Asl di ieri. Si

tratta dello stesso numero registrato lunedì scorso. Ceccano e Frosinone con 3 sono i centri con

più positivi, poi Alatri e Ferentino con 2, Boville Ernica, Cervaro, Pontecorvo, Serrone, Supino e Vallecorsa 1.

Due le vittime, nella stessa giornata non si verificavano

dal 2 giugno. Sono un uomo di 75 anni di Arpino

e una donna di 85 anni di Alatri.