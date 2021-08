Proseguono i disservizi legati all'attacco hacker al centro elaborazione dati regionale. La polizia postale ora punta sugli Stati Uniti. È una delle novità di ieri.

Uno dei responsabili dell'attacco informatico avrebbe usato un account negli Stati Uniti. Nei prossimi giorni sarà avanzata una richiesta di rogatoria alle autorità d'Oltreoceano per risalire al titolare dell'account.

L'indagine è sempre contro ignoti e per il reato di accesso abusivo al sistema informatico nonché per danneggiamento dello stesso e tentata estorsione.

Il tutto con l'aggravante della finalità del terrorismo.

Si è appreso inoltre che l'account violato, quello del dipendente frusinate della sede regionale, è servito per poi risalire agli amministratori di sistema.

Nel frattempo l'Asl di Frosinone chiede «massima collaborazione ai cittadini affinché si rivolgano al numero di telefono provvisorio di prenotazione solo per le prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Stiamo aumentando le linee ma continuiamo a ricevere richieste che intasano le linee, danneggiando i pazienti che hanno bisogno di prenotare le prestazioni specialistiche ambulatoriali per le quali è stato attivato il numero provvisorio. Chiediamo cooperazione, e pazienza, per non fare andare in tilt un servizio essenziale per i nostri utenti. Per qualsiasi informazione relative al Cup, abbiamo attivato il servizio di posta elettronica: infocup@aslfrosinone.it».

Per le altre informazioni, gli utenti possono rivolgersi all'ufficio relazioni con il pubblico, comunicazione, accoglienza, tutela e partecipazione, inviando una e-mail a: urp@aslfrosinone.it