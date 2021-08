L'estate era la sua stagione. Sia per i tanti concerti che teneva sia per la sua presenza in piazza Santa Maria Maggiore. Amabili chiacchierate con sempre un obiettivo e una speranza: cercare di lavorare per migliorare la sua amata città. Che non lo ha mai dimenticato e così, finalmente, dopo lo stop l'anno passato a causa del covid, quest'anno un nutrito gruppo di artisti e amici, con il placet della famiglia, ha deciso di formalizzare una richiesta all'amministrazione e al settore cultura.

Organizzare un evento in suo ricordo e memoria dal titolo "Una serata per te... Gianni". Lo spettacolo, all'insegna della gioia, sarà quindi un memorial in onore di Gianni Nara. L'iniziativa è aperta a ulteriori contributi rispetto a chi ha avuto questa bella idea. Chiaro che dalle parole bisognava passare ai fatti. E così gli artisti e amici si sono mossi. Durante la serata verrà proiettato un video (sotto stretta autorizzazione della famiglia) che vede protagonista la vita artistica di Gianni Nara. La data indicata è quella dell'8 settembre.