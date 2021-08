Cento anni di simpatia e dolcezza per nonna Assunta.

Il Comune di San Vittore del Lazio festeggia un'altra centenaria: Assunta Campanella nata il 7 agosto 1921.

Una festa per tutto il paese, a farle gli auguri a nome di tutta la comunità il sindaco Nadia Bucci che, con il parroco don Basilio, si è recata a casa della nonnina per farle dono di una targa a testimonianza dell'importante traguardo raggiunto.

La nonnina sanvittorese Assunta ha spento con il suo "personale ventaglio" le 100 candeline della torta circondata dall'amore di tutta la sua famiglia.

«Un traguardo importante e invidiabile, come pure invidiabili sono la sua simpatia e la sua dolcezza.

A lei, ai figli e ai nipoti Enzo e Fabrizio Musto che la coccolano e curano senza stancarsi mai, tantissimi auguri dalla comunità sanvittorese», il commento del sindaco di S. Vittore del Lazio, Nadia Bucci.

