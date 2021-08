Sandro Miller, fotografo di fama internazionale, è stato in visita a Ferentino dove ha tenuto una masterclass di fotografia nella biblioteca comunale. Miller ha espresso il suo grande desiderio di trascorrere le sue giornate a Ferentino, città che ha dato i natali alla famiglia di sua madre Elena. Il sindaco Antonio Pompeo ha omaggiato il fotografo donandogli una pergamena. L'ospite, accompagnato da Pompeo e dall'assessore Angelica Schietroma, ha visitato i luoghi simbolo della città, tra cui il teatro romano, oggetto di un importante intervento di recupero e valorizzazione, mostrando grande interesse.

«Una giornata ricca di emozioni - ha commentato il sindaco - abbiamo vissuto con un grande artista internazionale, ma soprattutto con un illustre concittadino che ha mostrato grande apprezzamento per i luoghi e le bellezze della città. Lo aspettiamo a braccia aperte. Avere accolto e guidato un'artista come Miller, che proprio a Ferentino ha le sue origini e qui vuole tornare per trascorrere del tempo, è stato per noi non solo motivo di orgoglio ma soprattutto la testimonianza di come il suo attaccamento alla città sia rimasto immutato».