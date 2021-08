Un dramma che si è consumato in pochi minuti tra lo sconcerto dei presenti. Una giornata in piscina con il figlioletto di 7 anni che si trasforma nella peggiore delle tragedie. Il piccolo è morto annegato.

La notizia arriva da San Pietro in Gu, nel padovano. Il piccolo sarebbe deceduto per annegamento. Era stato trovato riverso nell'acqua, privo di sensi, in una vasca dell'impianto dove si era recato con i genitori. Il ragazzino era riverso a pancia in giù, in un punto dove la profondità è di 1 metro e 20, quando è stato notato da una bagnina.

Saranno gli investigatori a dover ricostruire perchè nessuno si sia accorto del corpo, inerme in acqua. Sottoposto a vari tentativi di rianimazione, anche con il defibrillatore in dotazione all'impianto, il bambino è stato trasportato in condizioni disperate al pronto soccorso pediatrico di Padova, dove poco dopo è deceduto.