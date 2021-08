Un'altra giornata nera per i roghi, fiamme altissime in diverse zone della città. Nel primo pomeriggio di ieri in via Falasca, a poca distanza da Nocione, con un complesso intervento dei vigili del fuoco. Ma le fiamme da domare hanno impegnato vigili e volontari in diverse zone tra Cassino e Sant'Elia.

Nella notte a fuoco persino alcuni rifiuti sanitari proprio nell'area su cui pendono moltissimi dubbi sui veleni interrati. La stessa che questa mattina finirà al centro del vertice fissato (online) con la Regione per valutare dopo un'attenta analisi dei dati delle indagini eseguite come procedere, se estendere le verifiche per la bonifica.

Intanto volontari di Ansmi e Gre hanno raccolto più di una segnalazione da parte dei residenti: soprattutto nella notte, l'odore acre di plastica e rifiuti bruciati sarebbe stata avvertita da diversi cittadini.