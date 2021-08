La nuova settimana inizia come l'ultima. 16 i nuovi casi, 20 i negativizzati e 2 deceduti, di Alatri e di Arpino. Due vittime nella stessa giornata, però, non si verificavano dal 2 giugno.

La giornata

Sono 16 i nuovi positivi in provincia di Frosinone, dunque. Si tratta dello stesso numero registrato lunedì scorso. Ceccano e Frosinone con 3 sono i centri con più positivi, poi Alatri e Ferentino con 2, Boville Ernica, Cervaro, Pontecorvo, Serrone, Supino e Vallecorsa 1. Ad agosto già superati i 300 casi. Ora sono 309 a una media di 34,33 ogni 24 ore.

Si viaggia quasi al triplo del dato di luglio, archiviato a 384 casi a una media di 12,38. La scorsa settimana si era chiusa con 245, a una media di 35 al giorno. È stato il quarto rialzo consecutivo dopo che in 17 settimane il dato era diminuito in 16 occasioni. Tuttavia, si registra una frenata nell'incremento percentuale. L'ultima settimana è cresciuta del 9,37%, quella finita il 1° agosto era aumentata del 79,2%. Prima ancora il rialzo era stato del 145,09% e del 183,33%. Ad agosto i casi accertati, pur in assenza del dato del 3 agosto causa attacco hacker, sono 42 a Frosinone, 25 a Cassino e Ceccano, 15 ad Alatri e Aquino, 14 a Pontecorvo, 10 ad Anagni e 9 a Paliano e Roccasecca. Negli ultimi sei giorni (4-9 agosto) 35 i positivi a Frosinone, 20 a Ceccano, 18 a Cassino, 13 ad Aquino e Pontecorvo, 12 a Alatri e 9 a Paliano.



Le vittime

Sono un uomo di 75 anni di Arpino e una donna di 85 anni di Alatri le ultime vittime del Covid in provincia di Frosinone. Per la prima volta dal 2 giugno si contano due decessi nell'arco della stessa giornata. E sono tre in altrettanti giorni dopo che per 34 giorni (e quattro settimane) non se ne erano contati. A giugno sono state cinque le vittime (il 2, il 3, l'8 e il 23), mentre a luglio solo una (il 28). Ad agosto, invece, sono già 3. Dall'inizio della pandemia, in provincia di Frosinone, sono decedute 668 persone a causa del Covid-19.



Gli indicatori

Complice il fatto che lunedì scorso i casi erano gli stessi di ieri, l'incidenza settimanale ogni 100.000 resta invariata a 51,36. Un dato in diminuzione rispetto ai 59,54 di giovedì scorso, il valore più alto registrato nell'ultimo periodo. Scende pure il tasso di positività dal 6,75% di domenica al 5,79% della giornata di ieri.

La media del mese è attestata al 7,24%, quella dell'ultima settimana, invece, era al 7,06%.

I guariti

Per il quarto giorno consecutivo i negativizzati si aggirano sui 20 e sono 89 in quattro giorni. La scorsa settimana ne sono stati registrati 109 contro i 51 del periodo precedente. Segno che, dopo l'impennata dei contagi da metà luglio in poi, sta aumentando il numero di quanti sono guariti dal Covid. Numero che non si è mai arrestato, ma che procede parallelamente al dato dei nuovi positivi.



I tamponi

La scorsa settimana, forse complice anche l'attacco hacker al centro elaborazioni dati della Regione Lazio, sono diminuiti i tamponi dopo che, per tre settimane erano incrementati. La chiusura è stata a 3.386 contro 4.599.