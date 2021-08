Il Covid-19 torna a fare vittime in Ciociaria. Il bollettino della Asl di Frosinone registra due decessi nelle ultime 24 ore. Non accadeva da settimane.

I nuovi positivi sono invece 16 per effetto dei pochi tamponi eseguiti nella giornata di domenica: 276. I negativizzati sono 20.

La situazione nei comuni

Frosinone registra 3 nuovi casi, così anche a Ceccano. Due positivi in più ad Alatri e Ferentino. Uno in più a Boville Ernica, Cervaro, Pontecorvo, Serrone, Supino e Vallecorsa.

Il confronto con ieri

Ieri in provincia di Frosinone ci sono stati 31 nuovi casi. Su 459 tamponi. Tasso di positività al 6,75%. In

lieve salita, visto che sabato era 6,06%. Mentre l'incidenza di nuovi casi settimanali ogni 100.000

abitanti è di 51,36. In discesa rispetto al 54,93 di sabato e al 54,30 di venerdì. La mappa dei contagi di ieri: 6 casi ad Aquino, 3 a Frosinone, 3 a Cassino, 2 a Paliano, 2 ad Alatri, 2 a Fiuggi. Poi 1 caso in

ognuno di questi Comuni: Ceccano, Colle San Magno, Giuliano di Roma, Castro dei Volsci, Castelliri,

Castrocielo, Ceprano, Arnara, Anagni, Broccostella, Sant'Elia Fiumerapido, Monte San Giovanni

Campano, Veroli. Ci sono stati 26 negativizzati. E zero decessi.