In auto con una pistola sul sedile. E' accaduto la scorsa notte ad Arce dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato, in flagranza di reato per porto e detenzione illegale di arma comune da sparo, un 31enne di Frosinone.

I fatti

La pattuglia dei carabinieri, mentre si trovava in località Campostefano nell'esecuzione di un posto di controllo, ha notato un veicolo che alla loro vista ha improvvisamente rallentato la marcia cercando di eludere maldestramente il controllo. I militari, dopo aver immediatamente bloccato il veicolo, hanno eseguito un approfondito controllo, anche in virtù dall'atteggiamento sospetto del conducente, rinvenendo, occultata sotto un cuscino poggiato sul sedile anteriore lato passeggero, una pistola a canna liscia calibro 28, catalogata come arma comune da sparo per uso caccia, sprovvista del munizionamento la quale, attesa la sua immediata disponibilità, potenzialmente utilizzata almeno per minacciare.

Da accertamenti eseguiti l'arma è risultata provento di un furto consumato tempo fa ad Alatri, motivo per il quale all'uomo è stato anche addebitato il reato di ricettazione. Le operazioni di perquisizione sono state, così, estese anche all'abitazione dell'arrestato senza rinvenire il munizionamento dell'arma.

La pistola è stata posta immediatamente sotto sequestro, mentre l'arrestato, trattenuto presso la camera di sicurezza, al termine delle formalità di rito sarà associato presso la casa circondariale di Cassino.