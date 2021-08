Prosegue il lavoro dell'Aministrazione Caligiore e dell'assessore all'Ambiente Riccardo Del Brocco per la creazione di una città attenta alle esigenze degli animali domestici. Dopo l'inaugurazione dell'area di sgambamento per cani, è stato proprio questo spazio attrezzato nel parco di Castel Sindici ad accogliere i volontari dell'associazione "Accademia Kronos" e ben 161 esemplari per la campagna di microchippatura gratuita, effettuata con il patrocinio del Comune.

Con soddisfazione l'assessore Del Brocco ha commentato l'iniziativa: «Si è appena conclusa la prima giornata organizzata dal Comune e dalla sezione provinciale di "Accademia Kronos" con 161 esemplari microchippati. La "Ceccano Pet Friendly" si costruisce così, insieme alle associazioni serie che operano in maniera trasparente nel volontariato a favore degli animali. Centinaia di cittadini hanno apprezzato una iniziativa gestita alla perfezione e per questo ringrazio il presidente Armando Bruni, la sua vice Silvia Buonanotte e il referente locale Daniele Fiorini».

L'assessore conclude sottolineando il lavoro costante dell'Amministrazione Caligiore: «Insieme al consigliere Giancarlo Santucci, capogruppo della lista "Grande Ceccano", abbiamo preso impegni precisi in campagna elettorale e li stiamo centrando uno a uno. Il prossimo step sarà quello di organizzare una massiccia campagna di sterilizzazione, volta sempre a contrastare il fenomeno del randagismo. Al di là di questo, posso essere davvero orgoglioso del clima di entusiasmo che si registra intorno al nuovo corso dell'assessorato all'Ambiente e della maggioranza».