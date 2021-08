Con i cassonetti gialli andati via sull'intero perimetro comunale è svanita anche la possibilità di poter consegnare, alla filiera della solidarietà, dei capi d'abbigliamento in buono stato. Oramai chi vuole disfarsi di un vecchio guardaroba può recarsi nell'isola ecologica di Santa Rosalia dove gli verrà permesso di lasciare, nell'apposito cassone, gli indumenti che verranno buttati.

Non più quindi il servizio d'aiuto che per anni ha trovato spazio nelle città Volsca. La Caritas resta un punto di riferimento per chi vuole aiutare il prossimo, ma non sarà più possibile trovare i cassonetti gialli neanche all'interno dell'area dell'eco centro. È terminato il servizio perché in molti non l'hanno saputo ben usare ed è venuto meno il rispetto per chi viveva vicino i cassonetti gialli, negli ultimi mesi utilizzati con una vera discarica a cielo aperto.