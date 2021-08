Cinque anni fa abbiamo istituito il progetto "Adotta una aiuola nel tuo Paese"», ricorda il sindaco Urbano Restante. «Recentemente spiega in una riunione indetta per i giovani imprenditori, in merito al progetto "Guarcino 2025?, si è accennato al progetto e Cartiere di Guarcino ha accettato senza esitazione di curare, ripulire e manutenere non una aiuola ma l'intero Parco della Rimembranza.

Sono passati pochi giorni da quella riunione e Cartiere di Guarcino ha mantenuto la promessa: il Parco oggi è completamente ripulito curato ed è a disposizione dei guarcinesi » .