Avviso pubblico per accedere al contributo per l'acquisto di libri di testo, per sussidi didattici digitali o notebook. A presentare la domanda potranno essere genitori, tutori legali o studenti maggiorenni che attestino i seguenti requisiti. Sarà necessario essere residenti a Strangolagalli, presentare un indicatore Isee del nucleo familiare dello studente non superiore a 15.493,71 euro. Ovviamente dovrà essere poi attestata la frequenza per l'anno scolastico 2021-2022 presso gli istituti di primo e secondo grado, statali o paritari.

L'istanza dovrà essere redatta esclusivamente sull'apposito modulo a disposizione sul sito del comune o all'ufficio scuola. Nella categoria libri di testo rientrano: i libri di testo sia cartacei che digitali, i dizionari e i libri di narrativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole. Non saranno ritenuti validi, ai fini istruttori, altri documenti diversi dalle fatture. Le domande entro l'8 ottobre e dovranno essere depositate all'ufficio protocollo del comune di Strangolagalli. In alternativa, la richiesta potrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica all'i ndirizzo pec comune.strangolagalli.fr@pec.it