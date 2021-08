Acea Ato 5, in attuazione del piano tariffario approvato dalla Conferenza dei sindaci dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale di Frosinone il 10 marzo 2021, comunica che sulle fatture già recapitate e in via di consegna in questi giorni sono state già applicate le nuove tariffe e i conguagli relativi ai consumi riferiti al 2020 e ai primi mesi del 2021.

Il conguaglio si calcola applicando la nuova tariffa inferiore rispetto alla precedente ai consumi già contabilizzati nelle fatture già emesse. Gli importi a favore dei clienti saranno utilizzati per compensare le future fatturazioni e/o per compensare eventuali fatture inevase (se presenti).

Nel rispetto della delibera, a partire dal 26 marzo 2021, sono già stati operati 68.585 conguagli ed il gestore ha provveduto ad elaborare le relative note di credito che verranno rilasciate nei prossimi mesi, secondo un calendario pianificato, e comunque non oltre settembre.

Si precisa che per una corretta contabilizzazione è molto importante che sia presente nel sistema di fatturazione una lettura reale del contatore, soprattutto nei casi in cui lo stesso è posto in aree non accessibili ai tecnici.

Ciò con il solo scopo di rendere maggiormente leggibili i documenti di fatturazione, evitando che un eventuale futuro conguaglio dei consumi possa determinare la ripetizione del conguaglio. Con l'occasione Acea Ato 5 ricorda i canali attraverso i quali è possibile inviare la lettura del misuratore e i canali presso i quali è possibile richiedere qualsiasi informazione: l'autolettura può essere comunicata ad Acea Ato5 tramite il sito my.acea.it (registrandosi nell'area riservata), l'app MyAcea, l'e-mail commerciale@aceaato5.it, via sms al n. 3399942943 (indicando i codici utenza e cliente e i numeri letti sul contatore seguiti da #) oppure tramite il numero verde 800639251. Per eventuali chiarimenti, oltre al numero verde 800639251, è possibile contattare Acea Ato5 su commerciale@aceaato5.it e tramite sportello digitale e sportello fisico prendendo appuntamento tramite app o sul sito www.aceaato5.it.